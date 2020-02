Kırgızistan'da kadın haklarını savunan genç sanatçı ölümle tehdit ediliyor

Kırgızistan'da genç bir sanatçı kadın haklarını savunmak için çektiği klibinde sütyen ile çıktığı için ölüm tehdidi aldı.

Euronews'in haberine göre, henüz 19 yaşındaki Zere Asylbek, 'Kız' adlı şarkısıyla çok kısa zamanda viral oldu. Ancak söz konusu videoda genç kadın sütyenle gözüktüğü için özellikle sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu.

Asylbek kendisine sözlü saldırıda bulunan kişiler hakkında şikayette bulunduğunu ifade etti.

Şarkıcıya göre seslendirdiği şarkının ana mesajı, insanların başkalarının tercihlerine, görüşlerine ve yaşam tarzına saygı duyması.

Asylbek şarkısında, "Bir gün gelecek kimse kadınlara nasıl davranması, nasıl giyinmesi gerektiğini söylemeyecek" dizelerine yer verirken, özgürlük için kadınlara birlik çağrısında bulunuyor.

Genç sanatçı, Kırgızistan'daki muhafazakar geleneklerini göz önünde bulundurarak klibin tepki uyandıracağını tahmin ettiğini ancak bu kadar gündeme geleceğini öngörmediğini belirtiyor.

Genç şarkıcı, Kırgızların başka kliplerde daha açık kadınları görmelerine rağmen, "Sütyenli videosunu neden bu kadar kışkırtıcı bulduklarını anlamadığını" ifade ediyor.

Zere'nin babası ise, kızının sanatına saygı duyduğunu ve onu açıktan desteklemekten çekinmediğini söylüyor.

Kırgızistan'da evlilik için 'kız kaçırma' geleneği

Kırgızistan'da yasal olarak suç olsa da evlenmek için 'gelin kaçırma' geleneği uzun zamandır devam ediyor. Erkekler, evlenmek istedikleri kadını arkadaşlarının yardımıyla herkesin önünde kaçırıp evine götürüyor.

Kızı kaçıran erkeğin aile bireyleri, özellikle de annesi, kaçırılıp eve getirilen kızı ikna etmeye çalışıyor. Genç kızı gelip teslim alan aile hemen düğün hazırlıklarına başlıyor ve kızın ailesini nikaha davet ediyor.

ABD'nin Duke Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre her üç Kırgız kızından biri evlilik amacıyla kaçırılıyor. Raporda kızların zorla kaçırılması sonrası ailelerine geri dönmelerini engellemek için tecavüz edildiği belirtiliyor. Ayrıca her on evlilikten biri 18 yaşının altında gerçekleşiyor.

Kırgızistan bu durumu önlemek için 2013'te kız kaçırmayı ve 2016'da 18 yaş altı evliliği yasakladı. Ancak vakalarda gözle görülür bir azalma yaşanmadı.