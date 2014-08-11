Kırgızistan Devlet Başkanı Atambayev'den balkon konuşması

12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasının ardından Kırgızistan Devlet Başkanı lmazbek Sharshenovich Atambayev de kısa bir konuşma yaparak Erdoğan'ı tebrik etti.

Atambayev'in konuşması AK Parti Genel Merkezi'nin önünü dolduran kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.



Türkiye'nin 12 yıl önce kredi bulamayan, gündemi belirlenen bir Türkiye olduğunu belirten Atambayev şunları söyledi: "Bugün kendisi başkalarına yardım veren bir Türkiye var, yaşasın Türkiye... Bütün bunlarson 12 senede gerçekleştirilen reformların sonucudur, bunların baş lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Aziz kardeşlerim, Allah Türkiye'yi korusun, Allah Türkiye'ye birlik ve istikrar versin. Herkes milletin kararına saygı duymalı. Milletin kararı budur. Cumhur kendi başkanını seçti, kendi başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aziz kardeşlerim, sözümün sonunda Allah Türkiye'nin yolunu açsın, Allah Türkiye'ye iyilik, mutluluk versin... Yaşasın Türkiye, yaşasın Kırgız, Türk dostluğu."