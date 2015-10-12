Kırca'nın sevgilisi sanatçının son dakikalarını anlattı: Eli elimde gitti

Karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Levent Kırca’nın 6 yıldır birlikte olduğu ve ’son eşim’ dediği Aslı Çetiner, yaptığı açıklamada; “En büyük tesellim fazla acı çekmeden, eli elimde gitmesidir” dedi.

Sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaparak, tüm sevenlerine başsağlığı dileyen Aslı Çetiner, "Kıymetlim Levent Kırca'yı maalesef kaybettik. Kendisi sabah karşı 02:00 itibariyle solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Son ana kadar bilinci açıktı. Konuştuk, vedalaştık. Tüm sevenlerine tekrar sevgilerini yolladı. Maalesef saat 02:40'ta hayata gözlerini yumdu. En büyük tesellim fazla acı çekmeden, eli elimde gitmesidir. Levent; ender bulunan, adam gibi adamlardandı. Benim için bir okuldu. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm. Ülkesinin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Levent Kırca’nın hastalığı süresince sanatçının eski eşi Oya Başar, "Levent’in başucundan ayrılmıyoruz" demişti. Levent Kırca bu sözlerin kendisine sorulması üzerine Başar’ın sözlerini yalanlayarak, "Bu süreçte, oğlum Umut bir kaç kere kemoterapide yanımdaydı o kadar, onun dışında yanımda olan tek kişi Aslı. Başından beri. Nikahlı olmasak da ’Son eşim’ dediğim Aslı varken ve inanılmaz bir emek sarf ederken, onu yok sayıp, ’İlk günden beri biz başındayız! Her gece onun yanındayız!’ denmesi doğru değil. Bir de Aslı’ya haksızlık" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu : Levent Kırca toplumun gücüydü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kırca'nın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında; büyük bir halk sanatçısını, özgür, onurlu bir Cumhuriyetçiyi kaybettik" diyerek, oyuncunun topluma ayna tutan ve "insanımızın güzelliğini, saf ve temiz hiciv zenginliğini yaşatan, gerçek bir emekçi" olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Kırca gibi yöneticilerle alay edebilen sanatçıların baştacı edildiği bir Türkiye'den, toplumla alay eden yöneticilerin başta olduğu bir Türkiye'ye maalesef geldik. Levent Kırca toplumun gücüydü. Kaybımız büyüktür. Sanatını, hatırasını, eserlerini yaşatalım. Ruhu şad olsun" dedi.