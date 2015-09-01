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Oya Başar, Levent Kırca için ne dedi?

Kırca, hastalığı süresince eski eşinin yanında olmadığını söyleyerek "Henüz Oya Hanım’ı görmedim, kimsenin bundan nemalanması hoşuma gitmez” açıklamasında bulunmuştu

01 Eylül 2015 11:58

Oyuncu Oya Başar, karaciğer kanserine yakalanan Levent Kırca’nın açıklamalarından dolayı çok kırgın olduğunu söyledi. Levent Kırca, hastalığı süresince yanında olan tek kişinin son eşi Aslı Çetiner olduğunu söylemişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Kırca’nın yaşadığı zor günlerde yanına ilk koşanlardan birinin Başar olduğu yazılmış, ünlü tiyatrocu ise “Benim son eşim Aslı Hanım (Çetiner), bu olayın başından beri yanımda olan tek kişidir. Henüz Oya Hanım’ı görmedim, kendisiyle karşılaşmadım. Kimsenin bundan nemalanması hoşuma gitmez” açıklamasını yapmıştı.

Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Oya Başar, eski eşinin bu sözlerine kırıldı. Başar’ın yakınlarına “Ben iki kere evlendim bu adamla. O benim çocuklarımın babası, tabii ki onun için üzülürüm, endişelenirim. Ama yaptığı bu son açıklamayla beni çok üzdü, çok kırıldım” dediği öğrenildi.

 

En son 2005 yılında ayrılmışlardı

 

Levent Kırca ile Oya Başar 15 yıllık evliliklerini 2000 yılında sonlandırmıştı. 2001'de ikinci kez nikah masasına oturan ikilinin ilişkisi 2005'te bir kez daha ayrılıkla sonuçlanmıştı.

Hastalığı ile ilgili Levent Kırca geçtiğimiz günlerde şu açıklamalarda bulunmuştu: "Üç aydır karaciğer kanseriyim. Hiç içki ve sigara kullanmadığım için karaciğerim tertemiz. Karaciğerimin ameliyat edilemez bir bölümünde lezyonlar var. Hastalığım başlangıç seviyesinde. Devlet hastanelerinde tedavi oluyorum… 

Vücudum son derece olumlu yanıt veriyor. Ölümden korkmadığımı, ölüme karşı dik durduğumu belirtmek isterim. Ölüm de gelirse, saygıyla karşılarım kendisini. Şu anda kanserimle dost olmaya çalışıyorum."

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