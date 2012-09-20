Kırca'dan Avşar'a yanıt: Susuz kalsa bir bardak su veririm

Levent Kırca ile Hülya Avşar arasındaki polemik devam ediyor. Festivalin önceki gün yapılan basın toplantısında Hülya Avşar, hakkında “Jüri başkanlığı yapacak kültür seviyesine sahip değil” diyen Kırca için “Onu sevmiyorum, sevmeyeceğim” açıklamasını yaptı. Avşar’ın basın toplantısını komik bulduğunu söyleyen Kırca ise “Jüri başkanı olarak kendisine sorulan sorulara yanıt vermesi gerekirken konuştuğu şeye bak. Ona kesin ‘Fazla konuşma cahilliğin anlaşılmasın’ demişlerdir. Jüriye de konuşma yasağı getirmiş ki, aralarından biri çıkıp akıllı, kültürlü bir konuşma yaparsa onun cahilliği iyice ortaya çıkmasın.

Neyse o beni sevmesin, ben onu seviyorum. Hülya iyi kızdır ama ben onun için sadece ‘Jüri başkanı olamaz’ dedim, başka bir şey demedim. Yolda kalsa, lastiği patlasa, lastiğini şişiririm” dedi.

Avşar’ın Altın Portakal’ın toplantısında “Yıllarca dayak yiyen, sinemanın kahrını çeken figüranların da değerlendirmesi gerektiğini düşündüğüm için bununla ilgili bazı kararlar oluştu” sözüyle de dalga geçen Kırca şöyle konuştu:

‘Figüranlara Yasin okutsun’

“O dayak yiyen figüranların hepsi öldü. Eskiden bir Yadigar Ejder vardı. Yapsa yapsa Hülya onun için artık Yasin okutabilir. Biliyorsunuz rahmetli Ruhi Su için de ‘Eğer bizi izliyorsa, ona buradan el sallayalım’ demişti.

Sonra öldüğünü öğrenince de ‘Öldüğünü bilmek zorunda değilim’ dedi. Öyleyse başkan olmak zorunda da değilsin. Bu görevi daha önce de söyledim, ilk bana teklif ettiler ama ben kendimi yeterli bulmadığım için kabul etmedim. Hülya’nın kapasitesi hele hiç yeterli değil. Şimdi festivalbaşlasın, asıl o zaman kopacak rezilliği görün.” (Milliyet)