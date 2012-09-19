Hülya Avşar: Levent Kırca saygımı yitirdi

49. Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı Hülya Avşar, düzenlediği basın toplantısında Levent Kırca'nın Altın Portakal jüri üyeliğini bırakması ile ilgili konuştu.

49. Altın Portakal Film Festivali 'nin jüri başkanı Hülya Avşar , Pera Palas Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışmasına ilişkin jüri değerlendirme kriterlerini açıkladı. Açıklamada Sümer Timaç, Ayşegül Aldinç, Selçuk Yöntem gibi bir çok tiyatrocuda yerini aldı.

'İşim çok zor'

49. Altın Portakal ’ın jüri başkanı Hülya Avşar , " Altın Portakal ’ın bana verdiği görevi sevgiyle, adaletle ve zaferle yerine getireceğim" dedi. Ayrıca işinin oldukça zor olacağını da aktaran Hülya Avşar , "Zor bir jüri. Benim işim çok zor" dedi.

Avşar verilen ödüllerin hepsinin gerekçesinin açıklanacağına değinerek, "Jüri, her ödül kategorisinde verdiği ödülü hangi gerekçelere dayanarak verdiğini kayıt altına alacak ve kamuoyuna açıklayacaktır. Jüri üyeleri hiçbir film ve film ekibi hakkında jüri toplantıları dışında konuşmayacak ve medyaya görüş vermeyecektir" dedi.

'Levent Kırca'yı sevmiyorum'

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar , " Jürilik dediğiniz mesele gelip geçici. Bu hayatın jürisi değilsiniz. Ben burada olmaktan gurur duyuyorum. Var olacağım, olmaya da devam edeceğim" dedi. Levent Kırca 'nın Altın Portakal jüri üyeliğini bırakması ile ilgili soruya Avşar, "Bizim aldığımız terbiye de büyüklerimiz, küçüklerimize sevgi saygı vardır. Benim bildiğim Türk toplumunda bir erkek bir bayan hakkında konuşurken çok dikkatli olmalıdır diye bilirim. Ben öyle bir terbiye aldım. Evet, bu tutumundan dolayı onu sevmiyorum ama saygı da duymuyorum. Sevmeyeceğim de. Çünkü saygımı yitirdi" diye yanıtladı. Avşar bu kadar eleştiri almasınınsa başarılı olmasından dolayı olduğunu sözlerine ekledi.