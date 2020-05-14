Kirazlıyayla mahalle sakinlerinin atık havuzu direnişi sürüyor; "Ölürüz de toprağımızı şirkete vermeyiz"

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’ne yakın, içinde orman arazisinin de bulunduğu alana yapılmak istenen atık havuzu çalışmaları geçen günlerde başladı. Jandarma ile köylüler arasında tartışmalar yaşandı. Köylüler alanda kendilerinden çok jandarma bulunduğunu belirterek “Bu tesis köyümüz için tehlikeli atıklar barındıracak. Zehir solumak istemiyoruz. Tsis yapılırsa burada aç kalırız” diye tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Kirazlıyayla Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Kaniye Karasu, “Zehir solumak istemiyoruz. Fabrika yapıldıktan sonra burada yaşamayacağız. Biz madene değil, atık havuzuna ve tesise karşıyız. Şu an keçi ve koyunlarımızın gezmesine izin vermiyorlar. O bölgeye adım atmaya bile izin vermiyor. Ölürüz de toprağımızı şirkete vermeyiz” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meyra Madencilik şirketi tarafından yapılmak istenen “Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı” projesine çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı vermişti. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu önceki gün, “Ben milletin vekiliyim” diyerek iş makinelerinin önünde durdu. Bu anları kaydeden Kayışoğlu’nun eşi gazeteci Yusuf Kayışoğlu gözaltına alındı. Kayışoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kirazlıyayla Mahallesi’nde oturan bir yurttaş da ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Avukat Osman Atalay Akman dava sürecinin devam ettiğini belirtti. Kirazlıyayla Dernek Başkanı Nedim Kalaç da “Maden karşıtı değiliz ama hayvanları otlattığımız başka mera yok. Burası bizim hayvanları otlattığımız yer” dedi.