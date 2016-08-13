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Kiralık Aşk'ta Seçkin Özdemir sürprizi

Kiralık Aşk'ın yeni sezonu eylül ayında başlayacak

13 Ağustos 2016 13:25

Seçkin Özdemir, Star TV’nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizilerinden Kiralık Aşk’ın kadrosuna dahil oldu.

Başrollerinde Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu’nun yer aldığı, yönetmenliği Şenol Sönmez’in üstlendiği Ortaks Yapım imzalı dizinin ikinci sezonu eylül ayında başlayacak.

Daha önce Al Yazmalım, Bir Aşk Hikâyesi ve Acı Aşk dizilerinde rol alan Seçkin Özdemir, Racon dizisinde de Barış Arduç'la birlikte başrol oynamıştı.

Diziye katılan bir diğer isim de Müjde Uzman. Kiralık Aşk'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, Özdemir'in 'Pamir Marden' karakteriyle, Uzman'ın da 'Seda Berensel' karakteriyle dizide rol alacağı belirtildi.

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