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Kiralık Aşk, yeni sezonun ilk bölümünde reytinglerde ve sosyal medyada zirveye yerleşti

Kiralık Aşk, 10 saat boyunca Twitter'da en çok konuşulanlar arasında birinci sırada yer aldı

24 Eylül 2016 17:21

2015 yaz sezonunda başlayan ve yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde hep zirvede olan Kiralık Aşk dizisi, yeni sezona da birincilikle başladı.

Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Seçkin Özdemir, Müjde Uzman, Levent Ülgen ve Nergis Kumbasar’ın paylaştığı 'Kiralık Aşk' dün akşam ekrana gelen yeni sezon ilk bölümüyle iki kategoride birinci olarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

 

Yeni sezonun ilk bölümünde neler oldu?

 

Sürpriz sezon finaliyle üç aylık ara veren dizide dün gece gerçekler açığa çıktı. Defne (Elçin Sangu)ve Ömer (Barış Arduç) evlendi mi ? Sorusu cevabını buldu. Düğün gecesi Ömer’e kiralık olarak tutulduğunu anlatan Defne’yi Ömer affetmedi ve onu terk edip İtalya’ya yerleşti.

Kiralık Aşk; A-B Sosyo Ekonomik Statü’de de yüzde 6,81 reyting ve yüzde 20,86 izlenme payı ve 20+ABC1’de; yüzde 6,87 reyting ve yüzde 18,8 izlenme payı ile de zirveye yerleşti.

 

Sosyal medyada da zirveye oturdu

 

Kiralık Aşk, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında zirveye yerleşti. İlk bölümün etiketi olan #ikincişans sadece 2 dakika içerisinde Türkiye gündemine 2. sıradan girerek Topic Trend (TT) oldu. Çok kısa bir sürede birinciliğe yükselen dizi, 10 saat boyunca gündemde kaldı.

ETİKETLER

Kiralık Aşkzirveyeni sezonilk bölümreytinglersosyal medya

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