“Kiralık Aşk” dizisinin oyuncusu, “Zeitgeist” belgesellerinin yönetmeni Peter Joseph’in yeni projesinde rol aldı

“Kiralık Aşk” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Selin Uzal, “Zeitgeist” belgesellerinin ABD’li yönetmeni Peter Joseph’in yeni film projesi “InterReflections”ta rol aldı.

Peter Joseph’in yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “InterReflections”ın Los Angeles’ta gerçekleşen çekimlerini tamamlayan oyuncu, filmin ABD’de gerçekleşen özel gösterimine katıldı. Uzal, Joseph’in üçleme olarak çekilecek yeni projesi “InterReflections”ın ilk bölümünde rol aldı.

Peter Joseph’in yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “InterReflections”; bir yandan yeni ve daha insancıl bir toplum arayışı içinde olan karşı kültürün dünyayı nasıl kasıp kavurduğunu anlatırken diğer yandan da modern dünyaya dönüp bakarak insanlığın nasıl hayatta kaldığına dair bir bakış sunuyor.

Selin Uzal filmde, gelecekte yaşayan Aleniya Demir adlı bir epidemoloji profesörünü canlandırıyor. Uzmanlık alanı, günümüzün ekonomik ve sosyal yapısı olan karakter, filmde kendisi ile yapılan röportajda insanlığın bugün nasıl bir sistem içinde yaşadığını, filmde “Great Transition/Büyük Geçiş” olarak adlandırılan devrim döneminin nasıl yaşandığını, sonuçlarının neler olduğunu anlatıyor.

“InterReflections” üçlemesinin ilk bölümü, Los Angeles’ta yapılan özel gösterimin ardından pek çok farklı festivalde yarışacak.