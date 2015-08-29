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Kiralık Aşk dizisinde gönderme: Her yerde savaş, her yerde savaş; yeter!

Kiralık Aşk'ta son dönemde artan çatışma ortamına gönderme yapıldı

29 Ağustos 2015 13:11

Star Tv ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kiralık Aşk dizisinde son dönemde artan saldırı ve çatışmalara gönderme yapılarak "savaş istemiyoruz" mesajı verildi. 

Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizide, "amca" karakterini canlandıran Necmi İplikçi, ofiste çıkan bir kavgayı ayırmak isterken, "Durun, durun; içim şişti ya, her yerde savaş her yerde savaş bu ne be!" diye isyan ediyor. 

Kiralık Aşk'ın geçen hafta yayınlanan bölümünde de AKP'li Bülent Arınç'ın Meclis'teki bir konuşması sırasında HDP'li kadın milletvekiline tepki çeken "Bir kadın olarak sus!" sözlerine de gönderme yapılmıştı. Dizinin ilgili sahnesinde çok konuşan Vedat karakterine, dizinin başrol oyuncusu Defne "Bir erkek olarak sus!" diye tepki gösteriyordu.

Dizide "savaş" göndermesi yapılan sahne şöyle:

 

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