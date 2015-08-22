Kiralık Aşk dizisinde Bülent Arınç'a gönderme: Erkek olarak bir sus!

Star Tv ekranlarında cuma akşamları yayınlanan vee reyting rekorları kıran Kiralık Aşk dizisinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a gönderme yapıldı.

Bülent Arınç'ın Meclis'teki konuşması sırasında HDP'li kadın milletvekiline 'Bir kadın olarak sus!' demesinin ardından sosyal medyadan birçok tepki gelmişti. Dün akşam ekranlara gelen başrollerini Elçin Sangu ve Barış Arduç'un paylaştığı romantik komedi Kiralık Aşk dizisinin bir sahnesinde de bu konuya gönderme yapıldı. Söz konusu sahnede çok konuşan Vedat karakterine, dizinin başrol oyuncusu Defne "Bir erkek olarak sus!" diye tepki gösteriyor.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde dikkat çeken o diyalogla ilgili video şöyle: