Kirada oturanlar '10 yıl yasası'na tepkili

Borçlar Kanunu’nun mal sahiplerine tanıdığı 10 yılını doldurmuş kiracıları gerekçe göstermeden çıkarma hakkı 1 Temmuz 2014’te başlamıştı. Tüketici Sorunları Derneği Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, uygulamanın ardından bazı mülk sahiplerinin eski kiracıyı çıkarıp yüksek tutarda hava parası almak ve yüksek kira talebiyle uzlaşmaz tutum sergileyerek tahliye ihtarı gönderdiğini söyledi.

Posta Gazetesi'nin haberine göre bazı mülk sahiplerinin ise tahliye tehdidini öne sürerek eski kiracılardan hava parası talep ettiğini vurgulayan Hatice Kolçak 1 Temmuz’dan bu yana kontrat süresi 10 yılını dolduran işyeri kiracılarının ciddi mağduriyet yaşadığını kaydetti. Kolçak, “10 yılını dolduran kiracılar gerekçesiz tahliyeye zorlanıyor. Konuyla ilgili çok yoğun şikayetler alıyoruz. Bizden destek istiyorlar” dedi.

Düzenleme yapılmalı

Pek çok eski kiracının artıştan yana problem çıkardığını rayiç hatta bunun üstünü bile kabul ettiğini belirten Kolçak, buna karşılık mal sahiplerinin ödenemeyecek fahiş kira talepleri bulunduğunu söyledi. Kolçak, merkezi yerlerdeki gayrimenkul sahiplerinin 10 yılını doldurmuş eski kiracılarını tahliye ettirip hava parası olarak yüksek bedeller tahsil etme peşinde olduğunu söyledi. Bu durum nedeniyle esnafın büyük zarara uğradığını belirten Hatice Kolçak, “Türkiye’de 2 milyondan fazla 10 yılını doldurmuş eski kiracı olduğunu düşünüldüğünde sorunun büyüklüğü ortaya çıkıyor. Kanundaki ilgili madde değiştirilerek mağduriyetin önüne geçilmeli. Eski kiracılara rüçhan hakkı tanınması için düzenleme yapılmalı” dedi.