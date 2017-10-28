Kıraç'tan 'Cumhuriyet Bayramı' konseri

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği \'Cumhuriyet Konseri\'nde sahneye çıkan sanatçı Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Salı Pazarı Kapalı Semt Pazarı\'nda düzenlenen halk konserini Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve binlerce kişi izledi. Kalabalık, sanatçıya bazı şarkılarda eşlik etti. Konserin sonunda Vali Coşkun ve Belediye Başkanı Kara, Kıraç\'a günün anısına plaket, çiçek ve Karatepe Kilimi hediye etti.

Kültürel değer taşıyan geleneksel motif işlemeli kilim için teşekkür eden Kıraç, \"Yapılan bir kazıda Türklerin 3 bin yıldır İstanbul\'da bulunduğunun kanıtı bulunmuş oldu. Atatürk\'ün dediği gibi Türkler en az 7 bin yıldır Anadolu\'da. Biz 1071\'de gelmedik, bizim öz yurdumuz burası ve bu kilim de onun kanıtı. Çünkü bu işlemelerin hepsinin bir anlamı var. Onun için çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından 7 Ocak Taraftarlar Derneği Başkanı Sedat Köle ve Tribün Lideri Bayram Sümbül, Kıraç\'a üzerinde adının yazdığı 80 numaralı Osmaniyespor forması ve kaşkol hediye etti.

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