Kıraç'tan büyük suçlamaya yanıt!

T24 - Türkiye'nin önde gelen işadamlarından biri olan İnan Kıraç, hakkında ortaya atılan partileri etkileyebilecek bir güce sahip olduğuna dair iddiaları yanıtladı.



İşadamı İnan Kıraç, parti yönetimlerini etkileyecek bir güce sahip olduğunun ima edilmesinin hoşuna gittiğini, ancak böyle bir gücünün bulunmadığını ifade etti.



Kıraç, yaptığı yazılı açıklamada, basında isminin geçtiği haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduğunu belirtti.



Parti liderleri ve Türkiye’yi yönetenlerle, zaman zaman gerçekleşen görüşmelerinin Türk ekonomisinin ve otomotiv sanayinin gidişatı ile sınırlı olduğunu vurgulayan Kıraç, şunları ifade etti: "Sayın Baykal ile görüşmemiz de bu çerçevede olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde tanıdığım kişiler bir elin beş parmağını geçmez. Galatasaray’a gelince; 30 yıldır Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanıyım. Dolayısıyla, Galatasaray camiasının büyük bir çoğunluğuyla tanışmışımdır. Camiamızla ilgili sorunları tartışmamız, konuşmamız ve çözüm aramamız gayet anlaşılır bir durumdur.



Ülkemizde pek çok kurumun (ki buna Galatasaray Eğitim Vakfı da dahildir) yönetiminin gençleşmesi gerekliliği ayrı bir konudur, ancak parti yönetimlerini etkileyecek bir güce sahip olduğumun ima edilmesi hoşuma gitmekle birlikte, böyle bir gücümün olmadığını ifade etmek isterim." İnan Kıraç, son 12 yıldır eşi Suna Kıraç’ın sağlık koşullarının şekillendirdiği bir hayatı yaşadığını ve eşinin istekleri doğrultusunda, eğitim, sağlık, kültür ve sanat konuları ile meşgul olduğunu dile getirerek, "1998 yılında, kurduğum şirketlerimin yönetimini de arkadaşlarıma devretmişimdir.



Siyasi konulara ismimin karıştırılmasını samimiyetle anlamış değilim. Üzüntümü kamuoyuna bildiririm" ifadelerine yer verdi.







