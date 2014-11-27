Eski kıraathane sohbetleri 'Boğaziçililer' ile tekrar canlanıyor

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarının kurduğu İstanbul Fikir Araştırmaları Merkezi, "Kıraathane Sohbetleri canlanıyor, Entelektüel Sohbetler başlıyor!" sloganıyla yeni bir proje daha gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında, alanında Türkiye’nin önde gelen akademisyen, bilim insanı, gazeteci ve yazarları da üniversitelilerle kıraathane ortamında bir araya gelip genel söyleşi formatının dışında daha samimi bir sohbet gerçekleştirecek. Amaç eski kıraathane sohbetlerini canlandırmak, yetkin isimlerle daha yakın iletişim kurabilmek.

İlk buluşmada 'Türkiye'nin ekopolitik geleceği' tartışılacak

Türkiye’nin yakın ekopolitik geleceğinin masaya yatırılacağı birinci buluşmada Prof Dr. Eser Karakaş üniversitelilerle buluşacak. Türkiye’yi yakın gelecekte neler bekliyor; Türk ekonomisi ve iç-dış politikasının yeni parametreleri neler olacak; muhtemel krizler veya fırsatlar neler? Eser Karakaş tüm bu soruları Zeytin Kafe adında Boğaziçi Üniversitesi’ne yakın tematik, kıraathane tarzında bir kafede cevaplayacak.

'Bilim-din-felsefe' üçgeninde bir sohbet

İkinci buluşma ise Türkiye’de Bilim Felsefesi alanında akla ilk gelen isimlerden Prof. Dr. Caner Taslaman ile gerçekleşecek. Harvard, Tokyo ve Oxford üniversitelerindeki çalışmaları ile yurt içinde ve dışında ün yapmış Taslaman, İSFAM üyeleri ile yine aynı kafede bilim-din-felsefe üçgeninde insan temalı bir sohbet gerçekleştirecek.

'Eskiyi kullanarak yeni bir şey yapıyoruz'

Proje koordinatörü ve İSFAM icra kurulu üyesi Taner Yıldırım yaptığı açıklamada şu sözleri ifade etti:

"İSFAM olarak 'Üniversiteliler için yeni bir sosyal paylaşım ve fikir üretimi anlayışı' sloganı ile yola çıktık. Dolayısıyla projelerimizde ve etkinliklerimizde inovatif çözümler arıyoruz. Daha önceki projelerimizi takip edenler bu farklılığı görmüştür zannediyorum. Entelektüel Sohbetler’de de aynı inovatif renk var. ‘Eski’yi kullanarak yeni bir şey yapıyoruz. Bugün bizim kahvehane olarak bildiğimiz yerler çok önceden aslında kıraathane olarak bilinirdi. İsminden de belli olduğu üzere okumak için buluşulan yerlerdi. Biz unuttuğumuz bu formatı canlandırmak istiyoruz. Biraz da farklılık katarak Entelektüel Sohbetler projesini geliştirdik.”

Yıldırım, Projenin klasik yazar söyleşileri ve öğrenciler arası kafe buluşmalarından çok faklı olduğunu söylüyor.

“Projemizin, yazar, akademisyen söyleşilerinden farklılığı çok daha samimi bir ortamda olması ve ortamının kalabalık olmaması. Böylelikle hem sohbete gelen önemli isimler hem de katılımcılar fikirlerini açmakta kendilerini çok daha rahat hissediyorlar. Bu da meseleyi ders veya konferans durağanlığından çıkarıp, fikir etkileşimini daha da arttırıyor.”

Proje yaklaşık iki haftada bir önemli isimleri ağırlayacak.

Zeytin Kafe’deki ilk iki buluşmanın tarihleri belirlenmiş:

-Prof Dr. Eser Karakaş - Türkiye’nin Yakın Ekopolitik Geleceği (30 Kasım 18:00)

-Prof. Dr. Caner Taslaman - Bilim-Din-Felsefe Üçgeninde İnsan (10 Aralık 18:30)



Taner Yıldırım bundan sonraki sohbetler için, Cüneyt Özdemir, Ahmet Hakan, Mehmet Altan, Amberin Zaman, Cengiz Çandar gibi birçok isimle irtibatta olunduğunu söylüyor. Proje detaylarını www.isfam.org sitesinden takip edebilirsiniz.