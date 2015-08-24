Kira ödemekten sıkılan üniversite öğrencisi trene taşındı

Almanya’da ev sahibine kira ödemekten sıkılan üniversite öğrencisi Leonie Müller, trenlerde yaşamaya başladı. 380 dolara aldığı aylık abonman kartıyla Almanya sınırları içindeki her trene binebilen Müller, trene bindiğinde zaten evine varmış oluyor çünkü o vagonlarda yaşıyor.

Independent’ın haberine göre, Evsahibiyle yaşadığı tartışmalardan sıkılan ve artık kira vermek istemeyen 23 yaşındaki genç kadın, apartman dairesinde yaşamak istemediğini anlamış. Müller, böylece bilgisayarı ve elbiselerinin bulunduğu büyükçe bir sırt çantasıyla trenlerde yaşamaya başlamış.

Trenlerdeki banyoların her türlü ihtiyacını karşıladığını belirten genç kadın, “Akşamları bilgisayarımda yazı yazıyor, kitap okuyor ve yeni insanlarla tanışıyorum. Trenlerde adeta kendimi evde gibi hissediyorum. Aynı yere çakılı kalmıyor, sürekli yeni yerler görüyorum” dedi.

Şehir şehir dolaşıp, arkadaşlarını da ziyaret etme imkanı bulduğunu dile getiren Müller, “Tren kompartımanından farksız bir daireye her ay 450 dolar ödüyordum. Faturalar için de ekstra tabii ki… İnsanların, sistem tarafından kendilerine biçilmiş normlardan kurtulmaları gerektiğine inanıyorum ve onlara esin kaynağı olmak istiyorum” ifadelerini kullanıyor.