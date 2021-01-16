KİPTAŞ, 93 milyon liraya satın aldığı 8 arsayı 'tanıdık' vakıf ve derneklere aylık toplam 48 bin liraya kiralamış

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ tarafından 93 milyon TL’ye satın alınan 8 adet arsanın KDV hariç aylık sadece 48 bin 216 lira 17 lira bedelle vakıf ve derneklere kiraya verildiğini ortaya koydu. Mülkleri kiralayanlar arasında ENSAR Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti de var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kurduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sahibi olduğu Beykoz’daki “Nun Okulları”nın yanındaki özel orman alanı da vakfa 49 yıllığına, aylık sadece 19 bin 120 liraya kiralanmış.

İBB Meclisi’nin ocak ayı oturumlarının son bileşimi önceki gün Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP döneminde KİPTAŞ’ın genel müdürü olan şu anki Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın aralık ayında mecliste yaptığı konuşmada gündeme getirdiği şirketin bugünkü yönetimi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Konuşması sırasında KİPTAŞ’ın önceki dönem bazı dernek ve vakıflara ucuza kiraladığı mülkleri de açıkladı.

Cumhuriyet’ten Hazal Kaya’nın edindiği listeye ilişkin derlediği haberine göre, KİPTAŞ, 8 taşınmazı bazı dernek ve vakıflara ucuza kiraladı. Listeye göre;

Ensar Vakfı İktisadi İşletmeleri Başakşehir İkitelli’deki Ensar Kız Öğrenci Yurdu’nu aylık 8 bin 109 liraya kiraladı. Yapının aylık kira bedeli şu an 78 bin 430 lira olarak hesaplandı.

Yine Başakşehir’deki İlim ve Yayma Cemiyeti Yurdu 49 yıllığına aylık 3 bin liraya kiralandı.

Listede en dikkat çekici kiralamalardan biri de Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Beykoz Dereseki’de KİPTAŞ’a ait 554 bin 843 metrekarelik alanı 49 yıllığına aylık 19 bin 120 TL’ye kiralaması oldu. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sahibi olduğu “Nun Okulları”, Beykoz’da 2. derece sit alanına 2015’te yapılmaya başlamıştı. Okul yıl yıl genişlemişti. Vakfın kiraladığı arazi ise okulun hemen yanında yer alıyor.

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