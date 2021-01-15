Kadir Topbaş döneminde İBB, ipotekli arazi satın almış, Metal Yapı Konut'u borçtan kurtarmış

İçişleri Bakanlığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu'nun elinden alınan AKP dönemine ait 35 yolsuzluk dosyasından birinin de 429.7 milyona Metal Yapı Konut'tan satın aldığı eski lunapark arazisi oldu. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde, 429.7 milyon liraya alınan arazinin ipotekli olduğu ortaya çıktı. Alımın, şirketi kurtarmak için yapıldığı kaydedildi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ davasından tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ortak iş yaptığı Metal Yapı Konut, 2012'de 25 milyon liraya satın aldığı Aksaray'daki eski lunapark arazisini, 2017'de İBB'ye 429 milyon 733 bin liraya sattı. İBB Teftiş Kurulu; CHP'li Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan'ın suç duyurusunda bulunduğu satın alma işlemini yeniden araştırdı ve alımın mevzuata uygun olmadığı sonucuna vardı.

İBB Teftiş Kurulu'nun el konulan raporunda şu tespitler de yer aldı:

“Taşınmazın satın alınmasına neden olacak somut bir ihtiyaç bulunmuyor. Satın almada Metal Yapı Konut'un içinde bulunduğu zor koşulların etkili olduğu kuşkusu oluşmuştur. Metal Yapı' Konut'a ait tüm parseller satın alınırken, aynı ada içinde bulunan ve şirkete ait olmayan 4 adet parsel ise satın alınmadı.”

Mektuplarda ne yazıyor?

Dosyada, o dönem Metal Yapı Konut A.Ş.'nin Yönetimi Kurulu Başkanı olan ve geçen yaz hayatını kaybeden Ömer Saçaklıoğlu'nun, meclisten satış kararı çıktıktan sonra, 6 Ocak 2017'de İBB Emlak Müdürlüğü'ne satış işlemleri ile ilgili yazdığı mektup da yer aldı.

Mektupta “Benim bu arsamın Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'a 108.500.000 dolar borcum var ve ipotekli. 2 milyon dolar tapu harcı tutuyor. 17 bin dolar kurumlar vergisi resmi beyanname hazırlıyor. KDV'yi zaten siz mahsuplaşırsınız. Benim hiçbir özel talebim yok. İşlem sonunda banka parasını alacak. İBB arsayı alacak. Vergi dairesi vergisini alacak. Ben de hiçbir şey almayacağım” dediği görüldü.

Saçaklıoğlu, arazinin satın alınmasını sağlayan İBB Meclisi'nin 25 Kasım 2016 tarihli kararından bir ay önce de 7 Ekim 2016 tarihinde İBB Genel Sekreterliği'ne dilekçe verdi. Konunun Cumhurbaşkanlığı nezdinde bilindiğini, arazi değiş-tokuşunun gündeme geldiğini kaydeden Saçaklı, 2 yıldır zaman harcandığını, İBB'den cevap beklendiğini yazdı.