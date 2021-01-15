Milyon liralık işlem yapılan arazi seçimlerden sonra yeşil alan ilan edildi: Yaklaşık 700 milyon lira kamu zararı oluştu

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB şirketi Kiptaş’ın AKP dönemindeyken 300 milyon liralık bir arsanın alım-satım sürecinde bir “kasa boşaltma” operasyonu yaşandığını ileri sürdü. AKP döneminde yüzlerce milyon liralık işlem yapılan arsanın 23 Haziran 2019 seçimleri sonrasında AKP grubunun teklifi ve oylarıyla “yeşil alan” ilan edildiğine dikkat çeken İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “AKP’li meclis üyelerinin teklifiyle yaklaşık 600-700 milyon liralık kamu zararı oluştu” dedi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının son bileşimi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan oturumda, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Balyalı, geçen dönem İBB şirketi KİPTAŞ'ın genel müdürü olan şu anki Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın aralık ayında mecliste yaptığı konuşmada gündeme getirdiği şirketin bugünkü yönetimi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

“İnsanın ağzını açık bırakacak türden”

Balyalı eleştirileri yanıtlarken AKP döneminde 2016 yılında Kiptaş'ın Başakşehir'de 300 milyon TL'ye aldığı arsanın satış sürecinde skandallar yaşandığını iddia etti. Balyalı, yapılan işlemlerin insanın ağzını açık bırakacak türden olduğunu ve tam bir “kasa boşaltma” hareketi olduğunu vurguladı. Yüzlerce milyon liralık işlemde bulunulan bu arsanın 23 Haziran 2019 seçimleri sonrasında AKP grubunun teklifi ve oylarıyla “yeşil alan” ilan edildiğine de dikkat çekerek, “Geçmişte bu alanın alım ve satımından dolayı da AKP'li meclis üyelerinin teklifiyle yaklaşık 600-700 milyon TL'lik bir kamu zararı oluştu” dedi.

Balyalı süreci şöyle özetledi:

“Başakşehir 659 ada 1 parsel ve 660 ada 2 parsel, KİPTAŞ tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde birbiriyle bağlantılı grup şirketleri olan 3 ayrı firmadan satın alınıyor. Yapılan inşaatlar sonrasında 33 milyon kâr elde etmeyi amaçlıyor. Makul bir iş gibi gözüküyor. Ama detayları incelediğimizde tam bir kasa boşaltma hareketi karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Arsayı satan grup şirketler hakkında, geçmişte hepimize geçmişte kötü günler yaşatan adını ağzıma almayacağım o malum yapıyla yakından ilişkili olduğuna dair haberler okuduk. Bu şirket, 78 bin 775 metrekare büyüklüğünde olan arsanın yarı hissesini KİPTAŞ'a sattığı 11 Ocak 2016 tarihinden sadece 4 gün önce 7 Ocak 2016 tarihinde satın almış.

Kiptaş bu arsayı almak için o kadar heyecanlıymış ki şirket arsayı daha satın almadan 9 gün önce yani 29 Aralık 2015 tarihinde bu arsayı satın almak için yönetim kurulu kararı çıkarmış.

KİPTAŞ bu arsada ‘Başakşehir Hoşdere' projesi tasarlıyor. Maketini yaptırıyor. Proje bedeli ve inşaat harçları olarak Başakşehir Belediyesi'ne 17 milyon 500 bin TL ödüyor. Arsanın maliyeti 317 Milyon 500 bin TL'ye yükseliyor.

Sonra yerel seçim sürecine kadar hiçbir şey yapılmıyor. Yerel seçim yaklaşırken muhtemelen İBB'nin kasasında para olmadığı için KİPTAŞ bu arsayı kasasında para olan bir diğer İBB iştiraki İMAR A.Ş.'ye 315 milyon TL'ye zararına satıyor. İMAR AŞ, KİPTAŞ'ın satış kararı aldığı tarihten 2 gün önce 19 Aralık 2018 tarihinde bu arsa için 280 milyon TL ödeme yapıyor.

Aynı gün bu paranın 270 milyon lirası, İBB'den 109 milyon lira alacağı olmasına karşın kâr dağıtımı adı altında İBB'ye ödeniyor. Eski İBB yönetiminin parayı almakta o kadar aceleci davranmışlar ki KİPTAŞ'tan İMAR A.Ş'ye tapu devrini bile yapmıyorlar. Yönetime geldikten sonra biz 11 Aralık 2019 tarihinde tapu devrini yapmışız. Yeni KİPTAŞ yönetimi tapu için 2 milyon 710 Bin TL tapu harcı, 18 milyon KDV ve Kurumlar Vergisi ödemek zorunda kaldı.”