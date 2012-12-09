King'in de korktuğu bir şeyler varmış!

Korku ve gerilim türünde yazdığı kitaplarla bilinen ABD'li yazar Stephen King, örümceklerden, yılanlardan ve üvey annesinden korktuğunu söyledi.

ABD'nin Lowell kentindeki Massachusetts Üniversitesi'nde öğrencilere konferans veren yazar King, bir öğrencinin kendisine "en çok korktuğu şeylerin ne olduğunu" sorması üzerine, "örümcekler, yılanlar ve üvey annem" yanıtını verdi.

'Okuyucuyla aramda boğacak kadar mesafe olmalı'

King, hikayelerini yazarken duygusal bir heyecan yaşadığını belirterek, "Ben çatışmacı bir yazarım. Okuyucuyla yüz yüze olmak, onun alanına girmek isterim. Onunla aramda öpecek, sarılacak, boğacak, yumruklayacak kadar yakın bir mesafe olmalı. Onun dikkatini çekmeliyim" dedi.

Kendisini sıradan bir insan olarak niteleyen King, yazacağı konuyu yaklaşık yarım saatte hazırladığını ve korku hikayelerine olan merakının da yaşadığı bir çocukluk travması ile ilgili olmadığını belirtti.

'The Shining'in devamı geliyor

Gelecek yıl basılacak 2 kitabını bitirdiğini ifade eden King, ilk olarak suç romanı Joyland'in basılacağını, ardından "The Shining"in devamı niteliğinde yazdığı "Doctor Sleep"in raflarda yerini alacağını açıkladı.

Okuyucuların kendisine yıllar sonra bile "The Shining" romanındaki ana karaktere daha sonra ne olduğunu sorduğunu belirten yazar, bu şekilde bu konu üzerinde kafa yormaya başladığını ve romanın devamını yazmaya karar verdiğini bildirdi.

King, yazar olmak isteyen öğrencilere insanların hareketlerini iyi izlemeleri gerektiğini, onların kişisel özelliklerini bir araya getirerek kendi karakterlerini yaratabileceği tavsiyesinde bulundu.

'Hikâyeyi önce kendime anlatırım'

Öğrencilere, yayın evi editörlerinin eserlerini reddetmesi durumunda cesaretlerini kaybetmemelerini söyleyen King, öğrencilerin anlatmak istedikleri konu üzerine aklına gelen fikirleri dizüstü bilgisayarlara yazmak yerine akılda tutmaları gerektiğini belirtti.

Yazdığında kendisini tanıyamadığını ve farklı bir birey gibi hissettiğini belirten King, "Herhangi bir şeyi yazmak için, gece uyumadan önce yatağa uzandığımda hikayeyi önce kendime anlatırım" dedi.