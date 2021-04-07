Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri: Daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte

Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), T.C. Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği finansal desteği ile ilk defa düzenlediği "Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri" 5-11 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak festivalscope.com platformunda gerçekleşiyor. 7 Nisan 2021 Dünya Sağlık Günü teması olan "daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte" mesajını vurgulamak adına düzenlenen çevrimiçi etkinliğe, film eleştirmeni Alin Taşçıyan'ın yönetiminde gerçekleşen söyleşiler de eşlik ediyor.

Altı uzun metraj belgesel ve bir uzun metraj kurmaca filmden oluşan yedi filmlik seçkide Karim Aïnouz'un Berlin Film Festivalinden Amnesty ödülü ile dönen "Tempelhof Havaalanı THF"; Gabrielle Brady'nin bol ödüllü "Aç Hayaletler Adası" ve Wolfgang Fischer'ın gerçek hikayelerden yola çıkarak çektiği, baş rolünde ödüllü oyuncu Susanne Wolff'un açık denizde mültecilerle dolu batmakta olan bir tekneyi gören bir acil servis doktorunu canlandırdığı, bu doktorun vermek zorunda kaldığı yaşam ve ölüm arasında gidip gelen kararları anlatan "Styx" filmi yer alıyor.

Seçkinin diğer filmleri arasında ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek olan Dea Gjinovci'nin Tribeca Film Festivalinde yer almış "Mars'ta Uyanmak", Amerikalı yönetmen Michelle Grace Steinberg'in sinema-gerçek (cinema vérité) ile animasyon biçimlerini birleştirerek başkalarını iyileştirirken kendi karşılaştıkları zorlukları aşan kişilerin yolculuklarına tanıklık ettiği "Nefes Alacak Bir Yer" ve Suriyeli bir babanın, oğlu ile Suriye'den Norveç'e yaptığı yolculuğun öyküsünü anlatan Ala'A Mohsen'in "Yeni Bir Başlangıç" filmi ile birlikte Caroline Reucker'ın "Amal" filmi var.

7 gün, 7 film, 7 söyleşi

Çevrimiçi olarak 7 gün boyunca 5-11 Nisan tarihleri arasında izlenebilir olacak 7 filmin her biri için ayrıca düzenlenecek olan 7 söyleşi Alin Taşçıyan'ın yönetiminde gerçekleşecek. Söyleşiler; filmlerden katılımcılar, Suriyeli sağlık çalışanları, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, DSÖ Türkiye Ülke Ofisi ve Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek. Bu ilgi çekici sohbet serisi, https://www.youtube.com/worldhealthorganizationturkey adresinden ve DSÖ Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri, Festivalscope'ta 5-11 Nisan tarihleri arasında ücretsiz gerçekleşecek. Tüm filmler Türkçe, Arapça ve İngilizce altyazılı gösterilecek. Biletler sınırlı sayıda olacak.