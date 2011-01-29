T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, içki yasağı ve Kars’taki İnsanlık Anıtı Heykeli’yle ilgili eleştirilere, Ulusa Sesleniş konuşmasında da yanıt verdi.



Erdoğan, yılın ilk Ulusa Sesleniş konuşmasında özetle şunları söyledi:



- Türkiye’de her seçim öncesinde gündeme taşınan, vatandaşımızın tercihlerini belirlemeye dönük bazı tezgâh ve kampanyaların bu seçim öncesinde de uygulamaya konulmak istendiğine şahit oluyoruz. O malum çevreler, milleti korkutarak, sindirerek, tahrik ederek, seçim sürecini etkilemeye, milletimizin hissiyatını tahrik etmeye, böylece tercihleri baskı altına almaya bir kez daha niyetlenmiş durumdalar. Özellikle terör örgütleri, seçim öncesinde yoğunlaştırdıkları tahrik ve tedhiş eylemleriyle, milletimizin hissiyatını, özellikle de milli duyguları istismarı hedefliyorlar. Ben aziz milletimden, oynanan oyunları görmelerini, bu oyunlara gelmemelerini bilhassa rica ediyorum.



- Kendi fikirlerimizi, kendi yaşam tarzlarımızı topluma empoze etmek için değil herkesin özgürce yaşayabildiği, kimsenin başkasının özgürlük alanına müdahale etmediği, ileri demokrasinin tüm kurallarıyla işlediği bir Türkiye inşa etmek üzere bu yola çıktık. Topluma pompalanan korkuların tamamı yersizdir, asılsızdır. Biz kimseye yaşam tarzı dayatmadık, dayatmıyoruz, dayatamayız. Tam tersine herkesin yaşam tarzı, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bizim teminatımız altındadır. Bu noktada sürdürülen kampanyalar karşısında da milletimin uyanık olmasını, söylentilere değil, 8 yıllık icraatlarımıza bakmalarını özellikle rica ediyorum.





'Sanatta itibarlı dönem'



- Ak Parti hükümeti döneminin Cumhuriyet tarihi boyunca sanatın, sanatçının, sanat eserinin en fazla değer, itibar gördüğü, korunduğu, kollandığı ve desteklendiği dönem olmuştur. Toplumun en ciddi meseleleri hakkında dahi görüşlerine başvurulmayan sanatçılarımızın görüşlerine biz başvurduk. Sanatın her dalını destekledik.



‘9 kardeşli’ kızlara karne



Başbakanlığa ait uçakla Erzurum’dan Ağrı’ya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından kente gelirken 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki Murat Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencileri tarafından yolu kesildi. Çamur içinde Başbakan’ı bekleyen öğrenciler, sevgi gösterisinde bulundu. Burada öğrencilere karne alıp almadıklarını soran Erdoğan, verilmediğini öğrenince, “Okulunuza gidin, gelip karnenizi dağıtacağım” dedi. Ağrı Belediyesi’ni ziyareti öncesi programını değiştiren Başbakan Erdoğan, kızı Sümeyye, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile 217’si yatılı olmak üzere toplam 1110 öğrencisi bulunan 25 derslikli Murat Kız Yatılı İlköğretim Okulu’na geldi. 25 öğrencisi bulunan 7/B sınıfına giren Erdoğan, karne dağıttı. Karnesini verdiği kız öğrencilere kaç kardeş olduklarını soran Erdoğan, 8 veya 9 yanıtını alınca gülümsedi.



