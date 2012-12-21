'Kimsesiz hasta' için bakım personeli

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nca (TKHK), ülke genelindeki tüm hastanelerde yeterli sayıda hasta bakım personeli görevlendirilmesi uygulaması, hastanelerdeki ''kimsesiz hasta'' dönemini sonlandıracak mı? sorusunu akıllara getirdi.

TKHK tarafından 29 Ağustos'ta yayımlanarak 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, İzmir'deki kamu hastanelerinde görev yapacak 125 ''hasta bakım personeli'', verilen eğitimin ardından işbaşı yaptı.

İzmir Sağlık Müdürü Bediha Türkyılmaz, hastanelere başvuran kimsesiz hasta sayısında yaşanan artışı için TKHK'nin, bu hastaların bakımlarında yaşanan sorunların giderilmesi kapsamında tüm hastanelerde ''hasta bakım personeli'' görevlendirilmesi kararı aldığını belirtti.

Kararda, hastanelerin ihtiyaç duyduğu personel sayısını belirlediklerini ifade eden Türkyılmaz, bu personele sosyal hizmet uzmanları ve eğitim hemşirelerinden oluşan ekip tarafından, hastanın genel ve fiziksel bakımı, engellilere yaklaşım, ilk yardım, hastane içi hijyen, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim konularında eğitim verildiğini kaydetti.

Türkyılmaz, uygulamanın kimsesi olmayan hastalara tedavi süreçlerinde ''aile bireyi şefkatiyle'' destek sağlanmasını amaçladığını dile getirerek, şunları aktardı:



'Refakatçinin yaptığını personel de yapacak'



''Kimsesiz ve bakıma muhtaç durumdaki bir insanın ne gibi zorluklar yaşadığını ancak çeken bilir. Yapabileceğiniz en büyük iyilik, halden anlamakla başlar. Refakat hizmeti verecek personelimiz, kimsesiz hastalarla bir yakınları gibi ilgilenecek.

Tuvalet, kişisel temizlik, beslenme, malzeme temini, hastane işlemlerinin yürütülmesi ve hastane içi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, hastanın refakatinden sorumlu olmak gibi görevleri var. İlaç ve beslenme desteği verecek ve kıyafetlerinin değişimine kadar yardımcı olacaklar.

Hastaneye yattığınızda, ailenizden seçtiğiniz refakatçi sizin için ne yapıyorsa hasta bakım personelimiz de aynısını kimsesiz hastalara yapacak.''



'Artık biliyorum ki benimle ilgilenen biri var'



İzmir'de refakat uygulamasından ilk yaralanan kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Ünitesi'nde ameliyat edilen felçli hasta Hakan Sağlam oldu.

Sağlam, ameliyat öncesi yaptığı açıklamada, kendisini felçli olduğunu ve 75 yaşındaki annesinden başka kimsesinin bulunmadığını belirterek, annesinin ilerlemiş yaşı dolayısıyla geçireceği ameliyat sonrası ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce başlatılan ''evde bakım hizmeti'' uygulamasından da yararlandığını ve her türlü tıbbi kontrol, pansuman gibi ihtiyaçlarının eksiksiz yerine getirildiğini anlatan Sağlam, şu şekilde konuştu:

''Bu uygulama olmasaydı, hastaneye yatışım da ameliyatım da çok sıkıntılı olacaktı. Annem yaşlı olduğu için yardımcı olamayacaktı. Refakatçi olması çok iyi oldu. 20 senedir yatağa bağımlıyım, ameliyat öncesi ve sonrası ilgilenecek kimsem yoktu, Allah razı olsun. Herkese, her şey için teşekkür ederim.

Eskiden kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Şimdi çok daha iyi ve rahat. Önceden olsa çok zorlanırdım, kendimi yalnız hissederdim. Artık biliyorum ki benimle ilgilenen biri var.''



1 aylık refakatçi eğitimi



Sağlam'ın refakatini üstelenen hasta bakım personeli Coşkun Karataş ise, 1 ay boyunca hasta bakımına yönelik eğitim aldığını, refakatçi olarak Sağlam'ın temizlik, beslenme, malzeme temini gibi tüm ihtiyaçlarında yanında olacağını belirtti.