"Kimse Yok Mu Derneği Hillary Clinton’a seçim bağışı yaptı" iddiası

"Kimse Yok Mu" derneğine yönelik yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında ByLock kullandığı ileri sürülen 82 kişi için gözaltı kararı verildi. Derneğin, topladığı paralardan bir bölümünü Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek olarak gönderdiği belirtildi.

Bazı şüphelilerin "ByLock" kullandığı iddia edildi

Habertürk gazetesinin haberine göre, KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada dernekten elde edilen dijital delillerin incelemesinde bazı şüphelilerin ByLock kullandığı ileri sürüldü.

Aralarında dernek yöneticisi ve çalışanlarının da bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 31 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Clinton'a 5 ile 10 bin dolarlık dilimler gönderildi" iddiası

Yürütülen soruşturmada Kimse Yok Mu Derneği'nin eski çalışanlarına yönelik önemli suçlamaların bulunduğu öğrenildi.

Dernek tarafından yetimler için toplanan yardım paralarının, 2014 yılından sonra ABD başkanlık seçimleri sırasında Hillary Clinton’ın seçim kampanyasına destek olmak için 5 ile 10 bin dolarlık dilimler halinde gönderildiği iddia edildi.

Derneğin 2014 yılından sonra Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerinde "Kimse Yok Mu International" ismiyle faaliyet yürüttüğü ve milyonlarca liralık yardım paralarını da 'FETÖ’ye aktardıkları ileri sürüldü.

Derneğe yönelik yürütülen soruşturmada geçen yıl eylül ayında 121 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" ve "terörün finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.