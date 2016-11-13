Hillary Clinton seçim yenilgisinden FBI soruşturmasını sorumlu tuttu

Hillary Clinton ABD Başkanlık seçimleri yenilgisinden FBI yöneticisi James B. Comey'i sorumlu tuttu. Comey, seçimlerden birkaç gün önce Clinton'ın yazışmaları hakkındaki soruştumayı yeniden açmıştı.

Clinton, başkanlık seçimlerinde kendisine bağış yapanlara yaptığı yarım saatlik konuşmada Comey'in, ABD Kongresi'ne seçimlerden 11 gün önce soruşturma ile ilgili bir mektup göndermesinin tartışmayı yeniden alevlendirdiğini ve kendisinin kampanyasını iyimser bir kapanış ile sonlandırmasına engel olduğunu savundu. Bağışçılardan birinin aktarımına göre Clinton konuşmasında "Bunun gibi bir seçimde başarısız olabilmenin pek çok nedeni var. Bizim analizimiz Comey'in mektubunun temelsiz, zeminsiz, ve bizim salınımımızı durduğu gözüken şüpheler yarattığı yönünde" dedi. Clinton, Comey'in seçimlerden iki gün önce ikinci bir mektup ile Clinton'ın suçsuz olduğunu ifade etmesinin ise "çok daha fazla zarar verdiğini" savundu. Comey, Anthony D. Weiner'ın bilgisayarında bulunan yazışmaların kapsamlı değerlendirmesinin Clinton'ın suçlanmasını gerektirecek bir bilginin olmadığı yönünde kanaati değiştirecek nitelikte olmadığını ifade etmişti.