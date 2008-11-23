Kimse sırrını çözemiyor!

Bugünlerde Edinburg kentinde "Tarih ve Sırları" adlı sergide yer alan 3 bin 600 yıllık "Kristal Kurukafa", ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.



"Kıyamet Kurukafası" ya da "İndiana Jones" filmine ilham kaynağı olan İngiliz maceraperest Mitchell Hedges'in adıyla "Mitchell Hedges Kurukafası" olarak da bilinen bu tarihi kalıntının, kimler tarafından ve nasıl yapıldığı konusunda hala hiçbir açıklama yapılamıyor.



Ünlü yönetmen George Lucas'ın "İndiana Jones" serisinin "İndiana Jones ve Kristal Kurukafa'nın Krallığı" adlı filmine de konu olan, ünlü bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke'ın 1980'lerdeki "Esrarengiz Dünya" adlı TV serisinin logosu olarak da kullanılan Kristal Kurukafa, Mitchel Hedges tarafından 1940'lada, şimdiki Belize topraklarında bir tapınakta bulunduğu açıklanmıştı. Ancak bir başka iddiaya görre Hedges bunu, 1943'te New Yorklu bir antikacıdan almış.



Kristl Kurukafa'yı inceleyen bilimadamları, 3 bin 600 yıllık olduğunu tesbit ettiler ama hangi teknolojiyle bu denli mükemmel yapıldığını açıklayamadılar.



1970'lerde 1.3 milyon dolar değer biçilmişti. Ancak kısa süre sonra Kristal Kurukafa'yı değerlendiren ünlü Smithsonian Enstitüsü, bir gün insanlık tarihine farklı bir ışık tutabilecek bu parçaya yeni bir değer biçti ama bu rakam da sır gibi saklanıyor.



Kristal Kurukafa alınıp satılamaz tarihi parçalar arasında.