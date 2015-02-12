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Kimlikte din hanesi boşsa din kültürü dersi zorunlu!

Eski sistemde anne ya da babasından biri Hıristiyan veya Musevi olan öğrenciler din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olabiliyordu

12 Şubat 2015 12:49

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 3 Şubat tarihinde illere gönderdiği yazıyla azınlık okulları hariç, nüfus cüzdanında din hanesi boş bırakılan ya da Hıristiyanlık ile Musevilik dışında herhangi bir dine mensup olan öğrenciler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almak zorunda kalacak.

Eski sistemde anne ya da babasından biri Hıristiyan veya Musevi olan öğrenciler din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olabiliyordu. Bunun için anne ya da babanın nüfus cüzdanında yazan din hanesini göstermek yeterliydi.

Muaf olmak için Hristiyan yazdırdım

Milliyet’in haberine göre; 4’üncü sınıf öğrencisi olan baba A.M. Hıristiyan, eşi ise Müslüman. Çocuklarının 18 yaşını doldurduktan sonra hangi dini seçeceğine kendisi karar vermesi için nüfus cüzdanında din hanesini boş bıraktıklarını belirten baba “Çocuğum bu dersten muaf olsun diye mecburen Hıristiyan yazdıracağım” dedi.

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