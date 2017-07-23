'Kimliği tespit edilemeyen' polisler, darp ettikleri avukattan şikâyetçi oldu!

Adana’da gözaltında kendisine ters kelepçe takılmasına itiraz ettiği için yaklaşık 20 çevik kuvvet polisi tarafından darbedilen Avukat Tugay Bek, o polislerden davacı olmak istemiş ancak kamera görüntüleri olmasına karşın darbı gerçekleştiren polislerin bulunamadığı iddia edilmişti. Ancak 'tespit edilemediği' iddia edilen polisler tarafından Avukat Bek'e dava açıldı. Bek konuyla ilgili, "Çevik kuvvet emniyet amirlerinin kendi polislerini tanımamalarının inandırıcı değil. Olay günü darbedilen taraf olmama rağmen hakkımda dava açtılar” açıklamasında bulundu.

Avukat Tugay Bek, ters kelepçe takılarak darp edildi

Ters kelepçeyi kabul etmediği için darp edildi

Evrensel'de yer alan habere göre 12 Aralık 2016 tarihinde Adana’da “ihbar olduğu” iddiasıyla HDP’lilere yönelik operasyonlar yapılmış, bu operasyonlarda Emek Partisi (EMEP) üyesi ve Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek de gözaltına alınmıştı. 8 gün gözaltında bekletilen Bek, Adli Tıp Kurumu’nda ters kelepçe ile Emniyete götürülmeyi kabul etmediği için polisler tarafından darbedilmiş, zorla kelepçe takıldıktan sonra yine onlarca polisin saldırısı eşliğinde polis otobüsüne bindirilmişti.

Emniyete götürüldükten sonra aldığı darbeler nedeniyle rahatsızlanan Bek, kendisine yine ters kelepçe takılmak istenilmesine itiraz ettiği için de hastaneye gitmesi de engellenmişti.

"Görüntü kalitesi düşük" denildi

Avukat Tugay Bek’in gözaltında darbedilmesi ile ilgili soruşturmada herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Savcılık görüntülerden alınan fotoğrafları polislerin tespiti için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne gönderdi. Ancak Emniyetten gelen yazıda, “fotoğraf kalitesinin düşük ve bulanık olduğu”, bu yüzden polislerin tespit edilemediği öne sürüldü.

3 polis Bek'ten şikayetçi olmuş

Ancak emniyetin tespit edemediği polislerden 3’ünün Bek’in kendilerinin eline vurduğu ve tırnağı ile yaraladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Bek hakkında bu polislere “Elleri ile vurarak ve tırnağı ile yaralayarak görevlerini yaptırmamak”tan 11’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı.

"Kendi polislerini tanımamaları inandırıcı değil"

Çevik kuvvet emniyet amirlerinin kendi polislerini tanımamalarının inandırıcı olmadığını ifade eden Bek, bu polislerden üçünün zaten kendisi hakkında şikayette bulunmuş olduğu için belli olduğuna dikkat çekti. Polislerin her işkence olayından sonra haklarında şikayet olacağını bildikleri için düzmece darp raporları aldıklarını ifade eden Bek, olay günü kendisinin darbedilen taraf olmasına rağmen hakkında dava açılmasına tepki gösterdi. Kendisinin tedbir olarak düz kelepçe takılmasına itiraz etmediğini belirten Bek, ancak iddianameyi hazırlayan savcı tarafından sanki genel bir kelepçe uygulamasına karşı çıkmış gibi gösterildiğini söyledi. Hazırlanan iddianamenin aslında bir itirafname olduğunu dile getiren Bek, bu iddianameyle savcının ters kelepçenin suç olduğunu kabul ettiğini söyledi.