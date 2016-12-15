Avukat Tugay Bek, ters kelepçe takılarak darp edildi

Adana’da 4 gündür gözaltında tutulan Avukat Tugay Bek’e ters kelepçe takıldı, darp edildi.

Evrensel’in haberine göre, Adana’da evine yapılan baskınla gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) üyesi ve Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek, ters kelepçe takılarak 40 kişilik çevik kuvet ekiplerince darp edildi.

4 gün önce gözaltına alındı

Adana Barosu avukatlarından Taylan Özgür Eker, 4 gün önce sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve Adana Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Avukat Tugay Bek’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Evrensel’e bilgi veren Eker’in anlatımlara göre; Avukat Tugay Bek dün gece sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumuna götürüldüğünde, çıkışta ters kelepçe takılmak istendi. Ters kelepçe uygulamasının mevzuata, hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu ve kabul etmeyeceğini söyleyen Bek’e çevik kuvvet zorla ters kelepçe taktı ve 40 kişilik ekibin darp ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Bek, tekrar Adli Tıp doktorunun yanına girerek darbedilmesini belgelemek istedi. Buradan çıkışta bir kez daha yere yatırılıp ters kelepçe takılarak darbedilen Avukat Tugay Bek, zorla araca bindirilerek tekrar Adana Emniyet’ine götürüldü. Avukat Tugay Bek’in vücudunun değişik yerlerinde darp izleri bulunuyor.

“Silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla gözaltına alınan ve Adana’daki pek çok insan hakkı davasının avukatlığını yapan Tugay Bek, 4 gündür gözaltına tutuluyor. Her gün gözaltı süresi uzatıldığı için günlük sağlık kontrolüne götürülüyor.

Avukatlar savcıyla görüştü

Olayın duyulmasının ardından bugün 26 kişilik bir avukat grubu, Başsavcı vekili ve dosyanın savcısıyla görüştü. Baro Başkanı Veli Küçük, eski Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları da görüşmede yer aldı. Avukatlardan alınan bilgiye göre; görüşme sırasında savcı, TEM Şube Müdürü'nü telefonla arayarak, bir daha böyle bir durumun yaşanmamasını söyledi. Her iki savcı da konuyla ilgileneceklerini ve bir daha kötü bir muamnelenin olmayacağına dair söz verdi. Baro başkanı ve avukat heyeti de meslektaşları Tugay Bek’in hedef haline getirilmesine ve güvenlik güçlerinin intikam duyguları ile hareket etmelerine izin vermeyeceklerini ifade ederek, Bek'in ifadesinin bir an önce alınmasını istedi.

Ayrıca yarın 11.30'da Adana Adliyesinde Avukat Hakları Merkezi Tugay Bek'e yönelik işkenceyle ilgili açıklama yapacak.