'Kimlerin diline düştük. Bu beni üzüyor...'

T24 - Habertürk Televizyonu'nda Balçiçek İlter'in sunduğu Karşıt Görüş programında gündemin öne çıkanları tartışıldı. "Asker kağıttan kaplanmış" sözleriyle iktidarından da, muhalefetin de tepkisini çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Ordu eleştirilecekse genel başkan eleştirir" sözlerini destekleyen Batum, "İş yargıya intikal ettiği için ne söylendiği üzerinde durmayalım. Ben orada orduyu eleştirmedim. Bir nedenle 'kağıttan kaplan' dedim. Gerekçelerini açıkladım. Savcı dava açarsa zaten bunlar mahkemede dile getirilir. Ben burada ne kadar saat içinde ne yaptığımı cımbızla çekildiğini... Ben geri adım atmıyorum. Ne söylediysem arkasındayım" şeklinde konuştu.



"Türkiyede ilginç bir oyun oynanıyor" diyen Batum, asıl gündemin unutturulmaya çalışıldığını öne sürdü.



Ordunun da eleştirilebileceğini söyleyen Batum, "Ama bir söz cımbızla çekilip dava açılıyor. 301'den yargılanacaksınız... Bu, inanılması güç bir şey..." dedi.



Batum, Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine de yanıt verdi: "Benim anayasa hukukçuluğuma laf atmış... Benim hukuku nerede öğrendiğim belli. Kitaplarıma, yazdıklarma bakarsın... Beni üzüyor bu... Benim geçmişimdeki bavulum orada duruyor. Benim bavulum orada dururken bavulunda Hikmetyar'ın dizinin dibinde çekilmiş resmi bulunan bir siyasetçi, senin anayasa hukukçuluğuna laf ediyor. Bu ülkede bu arkadaş başbakan oluyor. Bu beni üzüyor. Siyasete girdik, kimlerin ağzına düştük diye bu beni üzüyor."



"Kimsenin darbe yapmasını istemediğini" vurgulayan Batum, "Asker darbe yapacaksa genelkurmay başkanı başında, bunu ona sorarsın. Herkes darbe yapıyor, bir tek genelkurmay başkanı... Ya diyeceksin evet onlar darbeciyidi, ben ihbar ettim. Ya da kabul edeceksin" şeklinde konuştu.





