Kimler malulen emekli olabilir?

Çalışma gücünde yüzde 60 kayıp yaşayan bir kişi erken emekli olabiliyor. Milliyet'ten Cem Kılıç, malulen emekli olma durumunun çalışma gücünün kaybı dışındaki şartlarını kaleme aldı.

Kılıç'ın bugünkü (5 Aralık 2018) yazısında dikkati çektiği şartlar şöyle:

Çalışma gücünün kaybının raporlanması şart

İlk adım çalışma gücü kaybının SGK merkezlerine başvurularak raporlanması ve uygun görülen hastaneye sevk olunması.

1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalı

İkinci şart olarak malullük talep eden kişilerin SGK’ya başvurdukları tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmaları gerekmektedir.

10 yıllık sigorta koşulu

Erken emeklilik talep eden kişinin sigorta raporunda “başka birisinin sürekli bakımına muhtaç” ibaresi yer almıyorsa kişinin 5 yıllık prim ödemeleri dışında en az 10 yıllık sigortalı olması şartı aranmaktadır.

Sigorta giriş tarihine bakılır

Malulen emekli olacak kişinin engelini oluşturan rahatsızlığın sigorta giriş tarihinden sonra yaşanmış olmasına dikkat edilir.

Kanser hastalarına istisna

Kanser türüne göre değişmekle birlikte, kanser hastaları teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmak kaydıyla sigorta raporu gerekmeksizin 18 ay boyunca malulen emekli aylığı alabiliyorlar.

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