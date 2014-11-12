Kimin başkanlık sarayı daha büyük?

AOÇ'de Başbakanlık Hizmet Binası olarak inşaatına başlanılan ve sonunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak nitelendirilen yapı, büyüklüğü ile dillere pelesenk hale geldi. Super Eight isimli genç grup ise büyük bir araştırmaya imza attı.

Linkis.com'dan İlknur Sudaş'ın haberine göre aylar önce, başkanlık sistemine geçiş ihtimali konuşulurken, yapılan binanın Beyaz Saray ile karşılaştırmalı bir grafiği sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Taban alanı büyüklüğü olarak neredeyse Beyaz Saray'ı ikiye katlayan bu yeni yapı, ülkelerin bütçesi karşılaştırıldığında Amerika'ya oranla katbekat küçük kalıyordu.

İnşaat tamamlandı, görücüye çıktı. AOÇ'de yapı olarak kapladığı alan, 1000 odasının bulunması gibi konular ise hala sorgulanıyor. Super Eight tam zamanında, bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yaptı ve şimdiki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nu bilinen diğer saraylarla biraraya getirdi. Yaptıkları çalışmada toplam metrekareleri, mevcut fonksiyonlarını, yapım tarihlerini ve ülkelerdeki kişibaşına düşen gayrisafi milli hasılayı görmek mümkün.

Yapım tarihine ve gayrisafi milli hasılaya göre sonlarda yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, taban alanına göre birinciliği elinde bulunduruyor.

Super Eight grubu projelerini şöyle anlatıyor:

Yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Konutu hakkında son günlerde yapılan boyut tartışmaları her vatandaş gibi bizim de ilgimizi çekiyordu. Kişisel ve mesleki merakımızdan konuyla ilgili bir araştırma yapmayı uygun gördük. Acaba Cumhurbaşkanlığı "Sarayı" diğer ülkelerde nasıl ölçeklerde idi? Devlet başkanlarının veya kraliyet ailelerinin resmi konut ve çalışma ofisi olarak belirtilen yapıların Google Earth üzerinden aynı ölçekte görüntülerini alarak vektörel olarak çizdik ve basitçe taban alanlarını oluşturduk. Tabi ki bu yapılar üçüncü boyutta da yükseldiği için toplam inşaat alanlarını da altına bilgi olarak ekledik. Birincilik yine de Ankara'da kaldı. Bu araştırmaları yaparken bazı yan sorular aklımıza takıldı; araştırmaya konu olan binaların bazıları gerçekten, yapım tarihi ve amacı itibariyle orijinal saraylardı, ve bir kısmının aslında yalnızca seremoni amacıyla kullanıldığını görmek bizi bir nebze, başkaları adına da olsa mutlu etti.



Ankara'daki yapı da bir "saray" olduğu için, bu yüzyılda yapılan başka saray var mıdır diye merak ettik ve binaların yapım tarihlerini de inceledik. Geçtiğimiz yüzyılda inşa edilmiş dört yapının ölçeği ve ait oldukları ülkelerin sosyokültürel aidiyeti ilgi çekici görünüyor.



Son olarak ise, yapıların ölçekleri ile inşaat bütçesinin paralellik göstereceğini düşünerek, bu yapılara harcanan para ile ilgili ülkelerdeki kişi başına düşen gayrisafi milli hasılayı karşılaştırdık. Sıralamayı en yüksekten en düşüğe gösterdiğimiz imajda, Brunei istisnası dışında, sonlara doğru kişi başı hasıla düşmesine rağmen artan yapı ölçeklerini görmek üzücü oldu.



Tartışıyor olduğumuz bu konuyu sayısallaştırmak ve normalize edilmiş bir şekilde kıyaslama yapmak bizim için beklenmedik sonuçlar çıkarmadı, ama çapraz karşılaştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar ile tahminlerimizi pekiştirdi. Yeni Türkiye'nin devlet vizyonu, belli ki, "Benimki daha büyük"çüler kategorisindeymiş, bir kez daha gördük.

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