'Kim Var Orada?' 24 Mart'ta Boğaziçi'nde

BGST Tiyatro Boğaziçi tarafından yazılan ve yönetilen ‘Kim Var Orada?’ tiyatroseverlerle buluşuyor. Oyun, 24 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Tiyatro Salonu’nunda; 27 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde; 29 Mart’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

BGST'nin sitesinde yazılan oyun tanıtımı şöyle:

"Modern Türkiye Tiyatrosu’nun kurucusu olarak kabul edilen Muhsin Ertuğrul anılarını yazmakta. Bu yazım sürecine iki hayalet eşlik etmekte. Biri en önemli Ermeni oyunculardan Vahram Papazyan, diğeri ise ancak kimliğini gizleyerek sahneye çıkabilen Latife Hanımdır."



Oyunun künyesi





Metin ve Reji: Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin, Özgür Eren

Işık: Özgür Eren

Prodüksiyon: Özgür Eren, Duygu Dalyanoğlu

Müzik: Aybars Gülümser

Tiyatro: BGST Tiyatro Boğaziçi