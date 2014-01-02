Ali Şen, Mehmet Barlas'ı tercih etti, Kim Milyoner Olmak İster'den elendi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümüne katıldı. 250 bin liralık soruya kadar gelen Ali Şen, sorunun cevabını öğrenmek için Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'a telefonla bağlandı. Barlas, soruya yanlış cevap verince Ali Şen yarışmadan elenerek 250 bin TL yerine 15 bin TL'lik ödülle yetinmek zorunda kaldı.

Şen'e, 250 bin liralık ödül için, "İnsanlara diyalog kurarak yeni bilgileri öğrenmek üzere tasarlanan robot 'Krobo', görevlilerden 'Noel Baba'dan ne istersin' sorusuna ne yanıt vermiştir" sorusu soruldu. Şen, soruya bir türlü cevap veremeyince telefon jokerini kullandı. Aynı soruyu Mehmet Barlas'a da soran Şen, yanlış cevabı alınca yarışmadan elendi. Yarışmaya Ali Şen'in misafiri olarak katılan arkadaşlarından biri,"Kafasının içinde bir kayıt aleti var sanki, herşeyi kaydediyor" deyince, herkes gülümsedi. Şen, ödülü ismini açıklamayacağı bir hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi.

İşte Ali Şen'in Kim Milyoner Olmak İster performansı: