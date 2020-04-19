T24 LogoT24 Logo
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçelileri kızdıran soru

19 Nisan 2020 07:44

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında, yarışmacıya yöneltilen "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım unvanına açık ara sahip olan hangisidir?" sorusu Fenerbahçeli taraftarlardan tepki aldı. 

Fenerbahçe taraftarı sorulan bu soruya sosyal medyadan tepki gösterirken sorunun cevabı da merak konusu oldu.

Soru: 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım unvanına açık ara sahip olan hangisidir?

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

Doğru cevap: B - Fenerbahçe

ETİKETLER

FenerbahçeKim Milyoner Olmak İsterKenan İmirzalıoğluatvsorufenerbahçelileri kızdıran soru
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24