Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçelileri kızdıran soru

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında, yarışmacıya yöneltilen "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım unvanına açık ara sahip olan hangisidir?" sorusu Fenerbahçeli taraftarlardan tepki aldı.

Fenerbahçe taraftarı sorulan bu soruya sosyal medyadan tepki gösterirken sorunun cevabı da merak konusu oldu.

Soru: 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım unvanına açık ara sahip olan hangisidir?

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

Doğru cevap: B - Fenerbahçe