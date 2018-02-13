Kim Kardashian'ın 'köylüsü': Muammer genç, kız hoşuna gittiği için böyle söylemiştir

Ünlü ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın dedelerinin Kars ve Erzurum’da yaşadığının ileri sürülmesine Kars Karakale köylüleri tepki gösterdi. Kardashian’ın dedelerinin köylerinde yaşadığına inanmadıklarını belirten köylüler, Muammer Çopu'un bu iddiasını doğrulamayarak, "Gençtir kız hoşuna gitmiştir, ondan akraba olduğunu söylemiştir" dedi.

"Biz kesinlikle onu kabullenmiyoruz”

Hürriyet'te yer alan habere göre İngiliz Daily Mail gazetesi yaptığı bir araştırmada ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın soyağacını ortaya çıkarılmasının kendileri için bir şey ifade etmediğini belirten köylüler, “Kim Kardashian’ın buralı olabilmesi için önce insanın soy kütüğünü bilmesi gerekir. Bu topraklarda birçok insanlar yaşamış olabilir. Ama insanın önce vatanı, doğduğu yerdir. Yaşadığı yerdir, öldüğü yerdir. Kim Kardashian, ne burada doğmuş, ne burada yaşamış, ne burada ölmüştür, bu boş yalan bir sözdür. Hiç kendisini yormasın, o buralı olamaz, biz kesinlikle onu kabullenmiyoruz. O bizim köyümüz değildir” dedi.

“Gençtir kız hoşuna gitmiştir, ondan akraba olduğunu söylemiştir”

Muammer Çopur’un Kardashian’ın 4 kuşak öncesinden kuzeni olduğu söylemlerini doğrulamayan Ercan Ulunyege, Çopur’un genç olduğunu ve Kardashian’ın hoşuna gitmiş olabileceğini ve ondan böyle bir cümle kullandığını söyledi.

Ercan Ulunyege, “Öyle bir şey yoktur, tanımıyoruz, alakası yoktur. Kars’ın Karakale’si var ama kaç tane Karakale var, kazaları da var. Belki kazalarındandır. Burada yok, hayır kanıtı var mı elinde? 1915’te gitmişler, eğer bir tane genç söylemişse, o da kız hoşuna gitmiştir, Kim Kardashian manken mi ne? Hoşuna gitmiş ondan dolayı demiş bizim akrabamızdır” diye konuştu.

“Geliyor bizleri rahatsız ediyorlar”

Bazı gazetecilerin köylerine gelerek kendilerine farklı tekliflerde bulunduklarını ifade eden bir başka köylü, “Bu konuda bir bilgimiz yok. Doğma büyüme buralıyız. Öyle birleri de yaşamadı burada, yaşamışsa da biz bilemeyiz. Gelip bizleri rahatsız ediyorlar. Benim evim eski yapıdır. Gelip bana para verelim, sen burada yaşadığını söyle, biz de Rusya’dan gelmişiz gidip oraya mı sahip çıkalım” diye tepki gösterdi.