Kim Kardashian'ın kardeşi Kendall Jenner: Babamın kadın olması muhteşem

Kardashian kardeşlerin şovuyla ünlü olan küçük kardeş Kendall Jenner, babası Caitlyn Jenner'ın cinsiyet değiştirerek kadın olmasını 'muhteşem' olarak niteledi.

Kim Kardashian'ın kardeşi Kendal Jenner "Yaptığı şeyin muhteşem olduğunu düşünüyorum. Nasıl isterse öyle yaşamayı seçti" dedi. Hürriyet'in habere göre, Jenner, "Şimdi birlikte kuaföre gidip tırnaklarımızı yaptırıyoruz. Bu da eğlenceli bir şey" diye konuştu.

Bruce Jenner, operasyon geçirerek kadın olmuş ve Caitlyn Jenner adını almıştı.

Jenner Vogue'a verdiği pozlarla adından söz ettirmişti.