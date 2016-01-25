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Kim Kardashian'dan doğum sonrası ilk poz

Pek çok hayranı, ünlü yıldızın ortadan kaybolmasını hamileliğine değil, geçirdiği estetik operasyonları sonrasında görülmek istememesine bağladı

25 Ocak 2016 21:09

35 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram'dan kız kardeşi Kourtney Kardashian'la beraber poz verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Kardashian'ın fotoğraftaki görüntüsü hayranlarını şaşırttı.

İkinci çocuğu Saint'i bir süre önce dünyaya getirdikten sonra ortadan kaybolan Kardashian'ın fotoğrafları, medyada yer almamıştı. Pek çok hayranı, ünlü yıldızın ortadan kaybolmasını hamileliğine değil, geçirdiği estetik operasyonları sonrasında görülmek istememesine bağladı. 

Instagram'da 585 bin beğeni alan fotoğrafa Kim Kardashian'ın yüzüyle ilgili tepki mesajları geldi. Bazı hayranları Kim'in "estetik bağımlısı" olduğu ve psikolojik tedavi görmesi gerektiği yorumunu yaptı. 

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