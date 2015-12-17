Kim Kardashian her gün bebeğinin plasentasını içiyor

ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian bebeğinin plasentasını yediğini açıkladı. Daha önce oyuncu Tom Cruise da "bebeğinin plasentasını" yediğini açıklamış ve bu akımın ünlüler arasında moda olmasının ardından plasentaların para ödenerek de alındığı ortaya çıkmıştı.

Hayatının her anını reality show olarak ekranlara getiren ve bundan para kazanan Kim Kardashian şimdi de kendi blogundan yaptığı açıklamasında doğum sonrası depresyondan korunmak amacıyla bebeğinin plasentasını günlük olarak hap şeklinde aldığını açıkladı.

Bazı ünlüler plasentanın hamilelik sonrası depresyondan koruduğuna ve hamilelik süresince anneden bebeğe geçen vitaminleri içerdiğine inanıyor. Yine aynı inanışa göre süt üretimini de artırıyor.

Uzmanlar ne diyor?

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Gökçen Erdoğan, ABD'deki Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmaya göre çiğ, pişmiş, hap şeklinde plasenta yemenin herhangi bir faydası olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu konuda toplam 10 araştırma var. Bu araştırmalara göre herhangi bir türde plasenta yemek doğum sonrası depresyona karşı koruma, anne sütünü artırma, enerji verme, doğum sonrası ağrıları azaltma, deriyi esnetme gibi bulgulara rastlanmadı. Ayrıca araştırmacılar tarafından plasenta yemenin sağlık açısından herhangi potansiyel bir tehlike oluşturmadığını da belirtmişler. Ancak plasentanın saklanması, hazırlanması ve ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda bir veri halen bulunmamaktadır. Sonuç olarak elimizde ne pozitif ne de negatif bilimsel bir veri yoktur.

Fakat biz kadın doğumcular ve doğum sonrasında lohusa psikolojisini yakınen takip eden hekim arkadaşlar anneyi rahatlatacak, onu güvende hissettirecek zararsız takviyeleri tamam çok önemseriz ama işin psikolojik yönünün bu konuda çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum.

"İçinde bakteri ve virüsler bulunabilir"

Kanıtlanmış hiçbir veri olmamasına rağmen, bunu içen ve anne olan kadınların şikayetlerinin giderilmesi ve kendilerini huzurlu hissetmeleri büyük oranda psikolojiktir. Tıbbi olarak plasentanın doğum sonrasında içinde bulunabilecek bakteri ve virüsleri de yadsımamız ve gözden kaçırmamamız lazım...

Sonuçta belirtmek isterim ki elimizde kanıtlanmış verinin olmayışı ve hem lohusanın kendine hem de sorumlu olduğu bebeğe ekstra bir zarar getirmek istemeyişimizden olacak, bunun yenmesi ve içilmesi konusunda pek de pozitif olamayacağım."