Kim Kardashian'ın dedesi Karslı, babaannesi Erzurumlu çıktı

Ünlü ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın soyağacı ortaya çıkarıldı. Bu araştırmaya göre Kardashian'ın büyükbabası Arthur, Kars-Erzurum göçmeni iki Ermeni ailenin torunu.

İngiliz Daily Mail gazetesi yaptığı bir araştırmayla ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın soyağacını ortaya çıkardı.

Hazırlanan haberde, Kim Kardashian'ın Erzurum ve Kars'ın köylerinde yaşamış atalarına ait fotoğraflar yayınlandı.

Kim'in baba tarafından dedesi Tatos, 1913'te Anadolu'dan ayrıldı.

Kars’ın Karakale köyünde yaşayan ve Kim'in kuzeni olduğu öne sürülen Muammer Çopur, köyün nüfus kayıtlarını incelemiş, Kim Kardashian’la kendi büyükannesinin kardeş olduğunu öğrenmiş.

Dört kuşak öncesinden kuzen olduklarını dile getiren 29 yaşındaki Muammer Çopur, tüm köyün kendisini kıskandığını ve dünyaca ünlü tv yıldızıyla kendilerinin de bir akrabalıklarının olup olmadığını bilmek istediklerini söyledi.