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Kim Kardashian'dan ‘soykırım’ belgeseli

Kim Kardashian, 'Ermeni Soykırımı’nın 100'üncü yıldönümü için Ermenistan’a gitti

09 Nisan 2015 10:23

Ermeni asıllı ABD’li reality televizyon yıldızı Kim Kardashian, 21 aylık kızı North, eşi Kanye West ve ailenin diğer tüm üyeleriyle birlikte, 'Ermeni Soykırımı’nın 100'üncü yıldönümü için Ermenistan’a gitti.

Dün yoğun güvenlik önlemleri altında Erivan Havalimanı’nda görüntülenen yıldızın sekiz günlük ziyaretinde ‘soykırım’la ilgili bir belgesel çekeceği belirtiliyor.

Ayrıca, gezi boyunca kameralar tarafından takip edilecek olan Kardashian’ın tüm yaşadıkları ‘Keeping Up With Kardashian’ adlı programda gösterilecek. 

Gezinin organizatörleri tarafından AFP’ye yapılanı açıklamada, “Kim Kardashian, kızı, kocası ve kız kardeşleri soykırımın kurbanlarını anmak için Ermenistan’ı ziyaret ediyor” dendi. 

Ermenistan ziyareti kapsamında Gümrü’ye de gidecek olan Kardashian, burada uzak akrabalarıyla bir araya gelecek.

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