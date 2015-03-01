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Kim Kardashian'ın üvey babası ameliyattan sonra lezbiyen olacak

Kardashianlar özel hayatlarındaki sansasyonlarıyla dünya gündeminden düşmüyor

01 Mart 2015 10:04

ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian’ın üvey babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından lezbiyen olacağını açıkladı.

Fiziken uzun süredir bir kadın gibi giyinip makyaj yapan 65 yaşındaki Jenner, cinsel yöneliminin yine de kadınlardan yana olacağını açıkladı.

Aile bireyleri ise yaptıkları açıklamada, “O erkek olmamanın nasıl hissettirdiğini bilmiyor. Ameliyattan sonra da erkeklere ilgi duyacağını düşünmüyor. O yüzden kadınlara ilgi duymaya devam edecek” dedi.

Operasyondan sonra Belinda adını açıklayan Jenner, Kardashian’ın annesi Kris’ten önümüzdeki günlerde ‘resmen’ boşanacak. 

 

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