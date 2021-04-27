Kim Kardashian ve CNN yorumcusu Van Jones arasında aşk iddiası

Rapçi Kanye West'ten boşanma sürecinde olan ABD'li reality yıldızı Kim Kardashian'ın CNN yorumcusu Van Jones'la ilişki yaşadığı iddia edildi.

Daily Mail’in haberine göre, hukuk fakültesinde okuyan Kardashian ile Jones’un ceza adaleti reformu için birlikte çalıştıkları, bu sırada yakınlaştıkları iddia edildi.

Kardashian ve Jones, 2018'de, Alice Johnson'ın şiddet içermeyen uyuşturucu suçlamalarından 1996 yılında aldığı ömür boyu hapis cezasından affedilmesi için birlikte çalışmış ve sonuç almıştı. Jones, o dönem yaptığı yorumda "Kim Kardashian'ın çabaları olmasa bu yaşanmazdı" demişti.

Öte yandan Kardashian'a yakın kaynaklar "Kim, boşanma süreci tamamlanmadan hızlıca bir ilişkiye başlama konusunda ihtiyatlı" ifadelerini kullanmıştı.