Kim Kardashian "Moda İkonu" ödülü aldı: Beni moda dünyasına takdim ettiği için Kanye'ye teşekkür ediyorum

Kim Kardashian, Halkın Seçimi Ödülleri'ndeki konuşmasında, ayrı yaşadığı eşi Kanye West'i kendisini moda dünyasına takdim ettiği için överek, "Beni moda dünyasına gerçekten takdim ettiği için Kanye'ye de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Modaya aşık oldum ve çok sayıda kişiden çok fazla ilham alıyorum" dedi.

41 yaşındaki reality TV yıldızı, Moda İkonu ödülünü 7 Aralık salı günü düzenlenen yıllık törende, oyuncu Tracee Elli Ross'tan aldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre yaptığı konuşmada Kardashian, CFDA Moda Ödülleri'ne ilk kez katıldığında kıyafetlerini tasarlayan Zac Posen, Riccardo Tisci ve Oliver Rousteing dahil birkaç tasarımcıya kendisini destekledikleri için teşekkür etti. Kardashian söz konusu isimlerin kendine "gerçekten inandığını" fakat "muhtemelen Kanye'den bir telefon aldıktan sonra ikna olduklarını" söyledi.

Kardashian ödül kabulünde, "Bu, uyanıp bu harika kıyafetleri giyip yeni şeyler denediğim, risk aldığım bir rüya gibi, çok onur duyuyorum, size çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

West ve Kardashian, Şubat ayında boşandılar

Çift, 2014'te İtalya'nın Floransa şehrinde evlendikten 6 yılı geçkin bir süre sonra, Kardashian şubatta West'te karşı boşanma davası açmıştı.

Eski çiftin North (8), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (2) adlı 4 çocuğu var.

Kardashian salı günkü konuşmasında ödülü almaktan "onur" duyduğunu söyledi ve ekledi:

"Dolap düzenleyicisi olarak başlamıştım"

"Dolap düzenleyicisi ve stilist olarak başlamıştım. Yani bir moda ikonu ödülü kazanıyor olduğum gerçeği, benim için gerçekdışı bir an gibiydi. Benimle çalışmaya istekli tasarımcılar var; böyle anları her gün yaşıyorum. İstekli olmadıkları zamanlar da olmuştu."

Kardashian'ın dolap düzenleyicisi olduğu günlerde en ünlü müşterilerinden biri de Paris Hilton'du. Keeping Up With the Kardashians'ın 2019'da yayımlanan bir bölümünde Kardashian, Hilton'a minnettarlığını dile getirerek onun için "her şeyi yapacağını" söylemişti.

Kardashian, törene Balenciaga'nın İlkbahar 2022 hazır giyim koleksiyonundan giyinerek tamamen siyah bir görünümle katıldı. Siyah işlemeli kaplumbağa sırtlı bir tulum giyen 4 çocuk annesi, üzerine uyumlu bir elbise ve tam kollu eldivenler giydi. Aksesuar olaraksa özel tasarım siyah güneş gözlüğü ve mücevherli büyük küpeler taktı.