Kim Kardashian karantinada beşinci çocuk fikrinden vazgeçti

Yeni tip Koronavirüs salgınında dört çocuğuyla birlikte evde izolasyon kuralını uygulayan Kim Kardashian, zorlandığını söyleyerek beşinci çocuk fikrinden vazgeçtiğini açıkladı.

39 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızı, rap şarkıcısı eşi Kanye West ve North (6), Saint (4), Chicago (2), Psalm (10 aylık) isimlerindeki dört çocuğuyla evde izolasyon kuralını uygularken beşinci çocuktan vazgeçti. Çocuklarla evde zorlandığını belirten Kardashian, “Dört çocukla evde olunca, bir dakikalığına bir başkasını daha düşündüğümde kesinlikle vazgeçmeme neden oldu. Gerçekten çok zor” diye konuştu.