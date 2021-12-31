T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kim Kardashian'ın menajeri Angela Kukawasi öldürüldü

Bir haftadır kayıp olan kadın bagajında ölü bulundu

31 Aralık 2021 12:58

Müşterileri arasında Kardashianlar ve Nicki Minaj gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimlerin menajeri Angela Kukawasi, otomobilinin bagajında ölü bulundu.

Bir haftadır kayıp olan ünlülerin menajeri Angela Kukawasi, Simi Valley'deki Patricia Bulvarı'nda park halindeki aracının bagajında ölü bulundu. Los Angeles polisi, Kukawasi'nin erkek arkadaşı Jason Barker'ın cinayet suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

NTV'nin aktardığı habere göre; dedektifler; Barker'ın, sevgilisini Sherman Oaks'taki konutlarında öldürdüğünü, cesedi otomobille taşıyıp, Simi Valley'e park ettiğini tahmin ediyor.

People dergisi, Kardashian-Jenner ailesinin "Angela gerçekten en iyisiydi. Her birimizi önemserdi ve imkansız şeyleri gerçek kılmıştı. Çok özlenecek. Bu en zor zamanlarında ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz" sözlerini aktardı.

Nicki Minaj da eski menajerinin ölümüyle ilgili taziyelerini sosyal medyadan paylaştı. Minaj, Instagram gönderisinde, "Tanıyabileceğiniz en çalışkan, en güvenilir, en tatlı insandı. Bunu hak etmedin, Angela. Çocukların için kalbim acıyor. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.

kardashiannicki minajangela kukawasi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24