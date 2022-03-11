Kim Kardashian'ın kadınlara "Kıçınızı kaldırıp çalışın; bugünlerde kimse çalışmak istemiyor gibi" sözleri tepki çekti

Reality yıldızı Kim Kardashian, kadınlara kariyer tavsiyesi verirken “Kıçınızı kaldırıp çalışın. Bu günlerde kimse çalışmak istemiyor gibi geliyor” ifadelerini kullandığı için tepki çekti.

Kardashian, ailesiyle beraber yer aldığı reality programının tanıtımı için kameralar karşısına geçti. Variety’e konuşan Kardashian, “iş dünyasındaki kadınlar için tavsiye” verdi.

Kardashian, “Kıçınızı kaldırıp çalışın. Bu günlerde kimse çalışmak istemiyor gibi geliyor” dedi. Kardeşi Kourtney de “Çok doğru” diyerek Kim’i onayladı.

Kim Kardashian , sözlerine şöyle devam etti, “Çevrenizi çalışmak isteyen insanlara doldurmalısınız. Herkesin yaptığı işi sevdiği bir çalışma ortamına sahip olun, toksik çalışma ortamları olmasın” dedi.

Kardashian’ın sözlerinin paylaşılmasıyla çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Kardashian “cahil, kaba ve duyarsız” olmakla suçlandı.

Aynı zamanda Kardashian ailesiyle geçmişte çalışmış bazı kişiler, sosyal medya hesaplarından “toksik çalışma ortamını” anlatmaya başladı.