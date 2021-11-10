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Kim Kardashian giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı

Kardashian'ın giyim markası Skims, dünyaca ünlü marka Fendi ile işbirliği yaparak yeni bir koleksiyon çıkardı

10 Kasım 2021 18:51

Kim Kardashian, giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun internet üzerindeki satışlarında bir dakikada 1 milyon dolar kazanç elde etti.

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