Kim Kardashian, Fergie’nin ‘M.I.L.F $’ klibinde oynadı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, şarkıcı Fergie'nin M.I.L.F $ isimli video klibinde rol aldı.35 yaşındaki iki çocuk annesi reality yıldızı Kim Kardashian ile birlikte klipte birçok ünlü isim yer aldı.

Chrissy Teigen, Ciara, Alessandra Ambrosio gibi isimler Fergie'ye danslarıyla eşlik etti. Birbirinden çekici sahnelerin yer aldığı klipte Kardashian sütle duş alırken, Fergi de süt dolu küvette yıkandı.

M.I.L.F $ klibi, kısa sürede 14 milyonun üzerinde izlendi.

Klip şöyle: